‘दाढ़ी और सिगरेट से नहीं बनता कोई सुपरस्टार’ करण जौहर ने हाइपर-मैस्कुलिनिटी पर जताई कड़ी आपत्ति

उनके मुताबिक अब हाई-ऑक्टेन फिल्मों में हीरो बिना किसी वजह के स्लो मोशन में चल रहे होते हैं, सबकी लंबी दाढ़ी होती है, सभी धुएं के छल्ले उड़ा रहे होते हैं, केवल दाढ़ी और सिगरेट से कोई सुपरस्टार नहीं बनता फिर भी ये मान लिया जाता है कि यही दर्शक देखना चाहते हैं। साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि शायद ये कॉन्सेप्ट पुरुषों की अपनी सोच है कि महिलाएं यही देखना पसंद करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये अच्छी सच हो।