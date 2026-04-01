करण जौहर के साथ छत्तीस के आंकड़े पर कंगना रनौत की दो टूक, बोलीं- वो बहुत ही दिखावटी हैं

ANI के साथ हालिया बातचीत में कंगना ने कहा कि वह करण जौहर को खराब इंसान नहीं समझतीं। उनके मुताबिक करण का व्यक्तित्व ग्लैमर और दिखावे से जुड़ा हुआ है और वह उसी छवि के साथ सहज भी हैं। कंगना का मानना है कि करण जौहर का हास्यबोध काफी अच्छा है और वह अपने अंदाज पर गर्व करते हैं। यही वजह है कि अब उनके बीच व्यक्तिगत स्तर पर कोई खास विवाद नहीं है।