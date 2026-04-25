मां ने कहा था, वो तुझे देखेगा भी नहीं! पर जब माइकल जैक्सन ने बीच स्टेज पर थाम लिया 15 साल की पिया का हाथ, छा गई खबरों में

पिया कॉन्सर्ट के लिए तैयार होते वक्त बहुत एक्साइटेड थीं और सबसे अच्छा दिखना चाहती थीं, लेकिन उनकी मां ने मजाक में कहा कि इतना हंगामा क्यों MJ हजारों की भीड़ में तुम्हें एक नजर भी नहीं देखेगा, लेकिन उस रात किस्मत ने कुछ और ही लिखा हुआ था। पिया अपने 2 स्कूल के दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट में पहुंची थीं। स्टेज के सामने कम से कम 400 लोगों की भीड़ खड़ी थी। घुटन और शोर के बीच पिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थीं। तभी MJ की टीम के एक सदस्य ने उन्हें रोका और कहा कि वो बहुत बड़ी फैन लग रही हैं और उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा मौका दिया जाएगा।