कानून के कटघरे में हनी सिंह! मुंबई कॉन्सर्ट में नियमों की उड़ाईं धज्जियां, सिंगर के खिलाफ केस हुआ दर्ज

सिंगर हनी सिंह पर केस दर्ज ( फोटो सोर्स: X)
Honey Singh mumbai concert controversy: सुपरस्टार रैपर और सिंगर Yo Yo Honey Singh का मुंबई कॉन्सर्ट इस बार अपनी संगीत प्रस्तुति से ज्यादा सुरक्षा नियमों के उल्लंघनों की कारण से सुर्खियों में रहा। बता दें, आयोजन के दौरान एयरपोर्ट के नजदीक प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध लेजर लाइट्स का यूज किया गया, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो उठीं और इस घटना ने बड़े इवेंट्स में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
इससे पहले जब Yo Yo Honey Singh मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके आस-पास लेजर लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था और चेतावनी दी गई थी, क्योंकि विमान सुरक्षा के लिहाज से इसे बेहद संवेदनशील माना जाता है। बता दें, पुलिस ने इवेंट प्रमोटर्स को एक बार फिर साफ चेतावनी दी कि ऐसी कोई गतिविधि न की जाए, लेकिन इसके बावजूद कॉन्सर्ट के दौरान इन लाइट्स का प्रयोग देखने को मिला, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा खतरा हो सकता था।
बता दें, पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आयोजन के जिम्मेदार एक प्रतिनिधि के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है और आरोप है कि आयोजकों ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हुए गंभीर लापरवाही दिखाई और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा से समझौता किया।
इतना ही नहीं, पुलिस ने कॉन्सर्ट में भीड़ के आंकड़ों में भी गड़बड़ी बताई है। आयोजित किए गए इवेंट्स में 12 हजार लोगों की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन वहां 18 से 20 हजार से ज्यादा लोग जुटे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा और घटनास्थल पर कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल हो गया। बता दें, इन सब विवादों के बीच Honey Singh के फैंस ने उनके मशहूर गानों 'डोप शॉप', 'ब्लू आइज', 'ब्राउन रंग' और 'लुंगी डांस' पर खूब मस्ती की और उनकी म्यूजिक एंटरटेनमेंट का जादू कायम रहा।
Yo Yo Honey Singh का ‘My Story – India Chapter’ टूर जारी है। वो अपने दमदार पेशकश के साथ आने वालों महीनों में पुणे, कोटा, इंदौर, लखनऊ, कोलकाता और बेंगलुरु में भी दर्शकों का मनोरंजन करने वाले हैं। बता दें, ये घटना हमें बड़े आयोजनों में सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता की याद दिलाती है ताकि मनोरंजन के साथ-साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।
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