कानून के कटघरे में हनी सिंह! मुंबई कॉन्सर्ट में नियमों की उड़ाईं धज्जियां, सिंगर के खिलाफ केस हुआ दर्ज

इतना ही नहीं, पुलिस ने कॉन्सर्ट में भीड़ के आंकड़ों में भी गड़बड़ी बताई है। आयोजित किए गए इवेंट्स में 12 हजार लोगों की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन वहां 18 से 20 हजार से ज्यादा लोग जुटे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा और घटनास्थल पर कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल हो गया। बता दें, इन सब विवादों के बीच Honey Singh के फैंस ने उनके मशहूर गानों 'डोप शॉप', 'ब्लू आइज', 'ब्राउन रंग' और 'लुंगी डांस' पर खूब मस्ती की और उनकी म्यूजिक एंटरटेनमेंट का जादू कायम रहा।