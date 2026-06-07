गोरेगांव के बाद अब वर्ली दहला! मुंबई के म्यूजिक कॉन्सर्ट में हुई 28 साल के लॉ स्टूडेंट की मौत, महिला भी हॉस्पिटल में भर्ती

Mumbai Concert Death: मुंबई के वर्ली में एनएससीआई डोम में आयोजित एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान 28 साल के युवक की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक की पहचान माहिम निवासी और लॉ के छात्र ऋषभ गांगुर्डे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद पूरे आयोजन की सुरक्षा और फेसिलिटीज को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।