महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन पर नित्या मेनन ने कही ये बात, ये समस्या सिर्फ साउथ सिनेमा की नहीं!

बता दें, नित्या मेनन ने ये भी कहा कि ऐसे माहौल में स्टार्स को खुद तय करना होगा कि वे क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। उनका मानना है कि हर फीमेल स्टार्स को ये अधिकार है कि वो किसी भी ऐसे सीन के लिए मना कर सके जिसमें उसे असहज महसूस हो। उन्होंने ये भी माना कि ऐसे फैसले लेने से कुछ फिल्में और कुछ खास किस्म के किरदार मिलना बंद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही केवल स्टारडम के बजाय अपनी शर्तों पर काम करने को प्राथमिकता दी है।