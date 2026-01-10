DRDO का बड़ा धमाका: स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण, हाइपरसोनिक मिसाइल की राह हुई आसान

Scramjet Engine Test: भारत ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास में एक कदम आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला में फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस परीक्षण के सफल होने से भारत को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस-2 मिसाइल के इंजन के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना नहीं होगा। भारत ने पहले छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट्स किए थे इस बार 12 मिनट के फुल स्केल टेस्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए जरूरी लंबी दूरी और स्थिरता में सक्षम बनाता है।