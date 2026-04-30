Jabalpur Cruise Accident: MP में बरगी डैम से पहले भी हो चुके ऐसे हादसे

Jabalpur Cruise Accident:मध्य प्रदेश के जबलपुर में गुरूवार को एक बड़े हादसे ने सभी दहला दिया। यहां के टूरिस्ट स्पॉट बरगी डैम में चलाई जा रही क्रूज अचानक नर्मदा नदी में डूब गया। हादसे के समय क्रूज पर करीब 29 लोग सवार थे। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में करीब चार लोगों की मौत हो चुकी है। राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि शाम को बारिश के साथ चली तेज आंधी के बीच क्रूज बरगी बांध की लहरों के बीच फंस गया और डूब गया। हालांकि, एमपी में ये पहला मामला नहीं है जब ऐसा हादसा हुआ है। इससे पहले भी दो बार क्रूज डूबने की घटनाएं सामने आ चुकी है। इसके विपरीत एक मामला ऐसा भी था जहां प्रदेश के जलाशय का लुफ्त उठाने आए एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी के पूर्व ऑफिसर और उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। ( MP news)