दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा, एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाले 2 और शूटर गिरफ्तार

एल्विश यादव पहले भी कई विवादों में घिर चुके हैं। सट्टेबाजी के प्रमोशन के अलावा, उनके खिलाफ सांपों के जहर से जुड़े एक मामले में भी जांच चल रही थी। इस फायरिंग की घटना ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। पुलिस ने इस मामले में गुरुग्राम के सेक्टर-56 थाने में FIR दर्ज की है और जांच को तेज कर दिया है। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीमें हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में छापेमारी कर अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं। इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है।