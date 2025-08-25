Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा, एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाले 2 और शूटर गिरफ्तार

Elvish Yadav Firing Case: दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर फायरिंग मामले में दो और शूटरों को गिरफ्तार किया है।

भिवानी

Devika Chatraj

Aug 25, 2025

Elvish Yadav
फायरिंग करने वाले 2 और शूटर गिरफ्तार (X)

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 के विजेता एल्विश यादव (Elvish Yadav) के गुरुग्राम स्थित घर पर 17 अगस्त को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो और शूटरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान गौरव सिंह उर्फ निक्का (22) और आदित्य तिवारी (19) के रूप में हुई है। दोनों आरोपी फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हुए हैं।

घटना में लगभग 24-25 राउंड गोलियां

पुलिस के अनुसार, गौरव और आदित्य को शाहबाद डेयरी इलाके के पास एक योजनाबद्ध अभियान के तहत पकड़ा गया। ये दोनों 17 अगस्त को सुबह करीब 5:30 बजे एल्विश यादव के सेक्टर-57 स्थित घर के बाहर हुई गोलीबारी में सीधे तौर पर शामिल थे। इस घटना में लगभग 24-25 राउंड गोलियां चलाई गई थीं, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थीं। घटना के समय एल्विश घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके परिवार के सदस्य वहां थे। सौभाग्यवश, इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ।

हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी जिम्मेदारी

फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर भाऊ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया और हिमांशु भाऊ उर्फ भाऊ रितोलिया ने एक पोस्ट में दावा किया था कि एल्विश यादव ने सट्टेबाजी के प्रमोशन से कई परिवार बर्बाद किए हैं, जिसके चलते यह हमला किया गया। पोस्ट में अन्य सोशल मीडिया प्रभावशालकों को भी चेतावनी दी गई थी।

पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए पहले एक शूटर इशांत उर्फ इशू गांधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। इशांत को फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी में पकड़ा गया था, जहां उसने पुलिस पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। इसके अलावा, एक अन्य आरोपी जतिन (24) को भी गिरफ्तार किया गया था, जो बाइक-टैक्सी सेवा से जुड़ा था और उसने फायरिंग के लिए मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई थी।

देश से भागने की फिराक में आरोपी

पुलिस ने बताया कि गौरव और आदित्य नेपाल सीमा की ओर भागने की फिराक में थे, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें समय रहते पकड़ लिया गया। दोनों से पूछताछ में इस साजिश के पीछे के मकसद और अन्य संलिप्त लोगों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या यह हमला पूरी तरह से हिमांशु भाऊ गैंग द्वारा योजनाबद्ध था या इसमें कोई अन्य गैंग भी शामिल है।

पहले भी विवादों में रहे हैं एल्विश

एल्विश यादव पहले भी कई विवादों में घिर चुके हैं। सट्टेबाजी के प्रमोशन के अलावा, उनके खिलाफ सांपों के जहर से जुड़े एक मामले में भी जांच चल रही थी। इस फायरिंग की घटना ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। पुलिस ने इस मामले में गुरुग्राम के सेक्टर-56 थाने में FIR दर्ज की है और जांच को तेज कर दिया है। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीमें हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में छापेमारी कर अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं। इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है।

Hindi News / National News / दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा, एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाले 2 और शूटर गिरफ्तार

