World’s Cheapest Petrol: इन देशों में पानी के भाव बिकता है पेट्रोल, देखें टॉप 10 लिस्ट

पेट्रोल (Petrol) लोगों की बड़ी ज़रूरतों में से एक है और दुनियाभर में ही काफी अहम है। पेट्रोल की ज़रूरत काफी ज़्यादा है, लेकिन हर जगह इसकी मात्रा और कीमत में फर्क होता है। सभी देशों में पेट्रोल की कीमतें एक जैसी नहीं होती। कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, तो कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पेट्रोल पानी के भाव बिकता है। इन देशों में पेट्रोल की कीमत इतनी कम होती है कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए नज़र डालते हैं दुनिया के 10 ऐसे देशों पर जहाँ दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल (Cheapest Petrol In World) मिलता है।
वेनेज़ुएला में दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। वेनेज़ुएला (Venezuela) में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 0.025–0.035 डॉलर प्रति लीटर है, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू 2.27-3.17 रुपये है।
दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलने के मामले में ईरान (Iran) दूसरे स्थान पर है। ईरान में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 0.029 डॉलर प्रति लीटर है, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू 2.63 रुपये है।
दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलने के मामले में लीबिया (Libya) तीसरे स्थान पर है। लीबिया में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 0.031 डॉलर प्रति लीटर है, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू 2.81 रुपये है।
दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलने के मामले में कुवैत (Kuwait) चौथे स्थान पर है। कुवैत में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 0.28 डॉलर प्रति लीटर है, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू 25.40 रुपये है।
दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलने के मामले में अंगोला (Angola) पांचवें स्थान पर है। अंगोला में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 0.327 डॉलर प्रति लीटर है, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू 29.66 रुपये है।
दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलने के मामले में अल्जीरिया (Algeria) छठे स्थान पर है। अल्जीरिया में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 0.36 डॉलर प्रति लीटर है, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू 32.66 रुपये है।
दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलने के मामले में तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan) सातवें स्थान पर है। तुर्कमेनिस्तान में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 0.43 डॉलर प्रति लीटर है, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू 39.01 रुपये है।
दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलने के मामले में मिस्र (Egypt) आठवें स्थान पर है। मिस्र में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 0.45 डॉलर प्रति लीटर है, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू 40.82 रुपये है।
दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलने के मामले में कतर (Qatar) नौवें स्थान पर है। कतर में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 0.55 डॉलर प्रति लीटर है, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू 49.89 रुपये है।
दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलने के मामले में सऊदी अरब (Saudi Arabia) दसवें स्थान पर है। सऊदी अरब में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 0.58 डॉलर प्रति लीटर है, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू 52.61 रुपये है।
