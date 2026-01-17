World’s Cheapest Petrol: इन देशों में पानी के भाव बिकता है पेट्रोल, देखें टॉप 10 लिस्ट

पेट्रोल (Petrol) लोगों की बड़ी ज़रूरतों में से एक है और दुनियाभर में ही काफी अहम है। पेट्रोल की ज़रूरत काफी ज़्यादा है, लेकिन हर जगह इसकी मात्रा और कीमत में फर्क होता है। सभी देशों में पेट्रोल की कीमतें एक जैसी नहीं होती। कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, तो कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पेट्रोल पानी के भाव बिकता है। इन देशों में पेट्रोल की कीमत इतनी कम होती है कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए नज़र डालते हैं दुनिया के 10 ऐसे देशों पर जहाँ दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल (Cheapest Petrol In World) मिलता है।