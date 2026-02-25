एमपी के 4 लाख 42 हजार से ज्यादा किसानों को मिलेगा एमएसपी में बढ़ोत्तरी का लाभ

MSP increase- मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी पर गेहूं उपार्जन की तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं की एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय की है जोकि गत वर्ष से ज्यादा है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन का काम चल रहा है। अब तक 4 लाख 42 हजार से ज्यादा किसान पंजीयन करा चुके हैं जिन्हें उपार्जन के समय गेहूं की एमएसपी में बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से कहा है कि वे निर्धारित समय में पंजीयन जरूर करा लें। प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए किसान 7 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं।