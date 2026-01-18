Churu News : सिगड़ी के धुएं से दम घुटने से महिला मजदूर की मौत, पिता-पुत्र की हालत गंभीर

सादुलपुर (चूरू)। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम कर अपना भरण पोषण करने वाले पति-पत्नी और पुत्र के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। सर्दी से बचने के लिए कमरे में सिगड़ी जलाकर सोना पति पत्नी और पुत्र के लिए जानलेवा साबित हुआ। बंद कमरे में सिगड़ी से निकले जहरीले धुएं के कारण दम घुटने से बिहार निवासी तीनों मजदूर बेहोश हो गए।