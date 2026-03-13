राजस्थान के इस जिले में घरेलूू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में नहीं आएगी कोई दिक्कत, प्रशासन कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग पर रखेगा नजर

जिले में 5 लाख से अधिक उपभोक्ता

सुराणा ने बताया कि जिले में करीब 5 लाख 14 हजार 654 एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें 5 लाख 13 हजार 951 घरेलू उपभोक्ता तथा 1063 वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं। जिले में 23 इंडियन ऑयल, 12 भारत पेट्रोलियम तथा 8 हिंदुस्तान पेट्रोलियम सहित कुल 43 एजेंसियां संचालित हैं। घरेलू गैस सिलेंडर का वर्तमान मूल्य 929.50 रुपए है। इसी क्रम में जिले में 04 सीएनजी स्टेशन संचालित हैं और उनकी दैनिक खपत 6 हजार किलोग्राम है। वर्तमान में कंपनियों के पास 26 हजार 456 किलोग्राम गैस स्टॉक उपलब्ध है। इसलिए सीएनजी की उपलब्धता भी पूरी तरह सामान्य और पर्याप्त है। जिले में ऑयल कंपनियों ने जिला नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है। एलपीजी वाहनों के सुगम परिवहन के लिए पुलिस व प्रशासन के सहयोग से ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं।