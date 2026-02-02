ऑपरेशन चक्रव्यूह: बीच शहर किराना दुकान में चल रही थी MD ड्रग फैक्ट्री, पुलिस ने पकड़ी 5 करोड़ की खेप

पुलिस ने मौके से 106 ग्राम शुद्ध एमडी और एमडी तैयार करने में प्रयुक्त होने वाला 114.750 किलोग्राम लिक्विड केमिकल बरामद किया है। बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसके अलावा मौके से ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे: इलेक्ट्रॉनिक व इंडेक्स हीटर और ब्लोअर मशीन, कांच के प्रयोगशाला फ्लास्क और बड़े जार, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और विशेष मिक्सिंग मशीनें और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले रबर ग्लव्स और बाल्टियां भी जब्त की गई।