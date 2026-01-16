प्रतापगढ़ में लापता 10 साल की बालिका को पुलिस ने चार घंटे में सकुशल ढूंढा, परिजनों में लौटी खुशी

बालिका के सकुशल मिलने के बाद परिजनों सहित हर किसी ने पुलिस के त्वरित, संवेदनशील और मानवीय प्रयासों की जमकर सराहना की। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समय पर, संगठित और भावनात्मक दृष्टि से सजग कार्रवाई से किसी भी बड़े अनहोनी को रोका जा सकता है। प्रतापगढ़ पुलिस की यह तत्परता न केवल प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण है, बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करती है।