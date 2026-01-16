डूंगरपुर नगर परिषद का नवाचार, कचरा संग्रहण के लिए सीएनजी और पेट्रोल के 8 नए वाहन शुरू

इसके लिए नगर परिषद में ठेकेदार की ओर से 8 नए वाहन को लगाया गया है, जिन्हें सभापति और पार्षद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपसभापति सुदर्शन जैन, भावना राव, नीलम जैन, जयेश लोधावरा, सूर्यवीर सिंह राठौड, भूपेश शर्मा, अशोक चौबीसा, राजीव चौबीसा, भानु कुमार सेवक, जीतेन्द्र भोई, जगन्नथ भोई, नरेश यादव, भरत जोशी, गौरव यादव सहित पार्षद मौजूद रहे।