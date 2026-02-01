विधायक घोघरा के आरोपों पर बोले मंत्री खराड़ी-आरोप सिद्ध करें तो राजनीति छोड़ दूंगा, जानें पूरा मामला

प्रभारी मंत्री ने मुख्य रूप से कांग्रेस जिलाध्यक्ष व विधायक गणेश घोघरा की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर स्पष्ट कहा कि यदि वे एक भी आरोप सिद्ध कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने विधायक पर सरकारी आवास पर अवैध कब्जा करने सहित जमीन जैसे मामलों में दर्ज मुकदमों का जिक्र करते हुए कहा कि इन मामलों की जांच में तेजी लाई जाएगी। इधर, विधायक घोघरा ने मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के सारे सबूत हैं। समय आने पर पेश करेंगे।