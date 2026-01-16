JLF 2026: द कुलिश स्कूल में सेशन; गणित को रोचक, अर्थपूर्ण और वास्तविक जीवन से जोड़ा

जयपुर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत जगतपुरा स्थित द कुलिश स्कूल में शुक्रवार को सेशन आयोजित किया गया। जिसमें स्पीकर के रूप में लेखिका अर्चना सारथ शामिल हुईं। अपनी लेखन यात्रा को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि वह किस प्रकार कल्पना और वास्तविक गणितीय तथ्यों का समन्वय कर गणित को रोचक, अर्थपूर्ण और वास्तविक जीवन से जोड़ती हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘टेल्स फ्रॉम दी हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स’ के बारे में भी बात की। इसके लिए इन्हें वीओडब्ल्यू बुक अवॉर्ड 2019 मिल चुका है।