Rajasthan: पुलिस और 50 हजार इनामी आरोपी के बीच आमने-सामने फायरिंग, फिर हाथ जोड़कर कहा-“अपराध छोड़ दो भाइयों…”

इसके बाद बरसाती नाले में कूदने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को पकड़ लिया। सूचना पर प्रतापगढ़ से डीएसटी टीम, क्यूआरटी टीम, कोतवाल शम्भुसिंह झाला, कोटडी व पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाप्ता देवल्दी पहुंचा। आरोपी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अरनोद व जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार कराया गया। उसकी निशादेही से घटना स्थल के पास से वारदात में प्रयुक्त देसी पिस्टल मय मैगजीन 6 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त स्पोट्र्स बाइक बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने एमडी का सेवन कर रखा था।