राजस्थान में फर्जी पुलिसकर्मी ने सेकंड ग्रेड शिक्षिका से रचाई शादी, अब ऐसे खुला राज

नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम उमेश पुत्र लक्ष्मणलाल डामोर निवासी सोबनिया थाना पीपलखूंट बताया। पुलिस लाइन प्रतापगढ़ से सत्यापन कराने पर इस नाम का कोई भी व्यक्ति पुलिस विभाग में कार्यरत नहीं मिला। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने शादी के लिए यह झूठा रूप धारण किया था। उसने राजस्थान पुलिस की नकली वर्दी तैयार कर फोटो खिंचवाए और सोशल मीडिया पर डालकर खुद को सरकारी कर्मचारी बताया। इसी झूठ के आधार पर वर्ष 2023 में उसने एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत सेकंड ग्रेड शिक्षिका से विवाह कर लिया।