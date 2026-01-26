राजस्थान में हृदय विदारक घटना; मां के निधन का सदमा, बहन-भाई ने की आत्महत्या, तीन मौतों से पसरा मातम

सांकेतिक तस्वीर
लाडनूं (नागौर)। राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मालियों के मोहल्ले में गणतंत्र दिवस के दिन दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मां के निधन का सदमा सहन नहीं कर पाने पर बहन और भाई ने अलग-अलग स्थानों पर आत्महत्या कर ली। इस हृदयविदारक घटनाक्रम में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई।
जानकारी के अनुसार मालियों के मोहल्ला निवासी खीवणीदेवी (80) पत्नी सोहनलाल स्वामी लंबे समय से बीमार थी। पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर सीकर रेफर किया गया। सीकर के एस.के. हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
मां के निधन की सूचना मिलते ही पुत्री किरण स्वामी (54) पत्नी गोपालदास, निवासी कुम्हारों का बास, गहरे सदमे में चली गईं। उन्होंने अपने घर में पंखे के हुक से रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। उधर, सीकर में मौजूद पुत्र ओमप्रकाश स्वामी (49) भी मां और बहन की मौत का आघात सहन नहीं कर सका और सीकर रेलवे लाइन पर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। ओमप्रकाश अविवाहित था।
बताया गया कि मां और बेटा दोनों किरण स्वामी के घर पर ही रहते थे। बड़ा बेटा घनश्याम स्वामी पुराने मकान में रहते हैं और शिक्षा विभाग में वरिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत हैं। सोमवार को किरण स्वामी का पोस्टमार्टम कर शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया।
वहीं मां खीवणीदेवी और पुत्र ओमप्रकाश के शव सीकर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखे गए हैं। परिजन और रिश्तेदार सीकर पहुंच चुके हैं। मंगलवार को मां और बेटे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक के बाद एक हुई इन तीन मौतों ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना पूरे क्षेत्र के लिए गहरी पीड़ा और शोक का कारण बनी हुई है।
