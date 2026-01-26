राजस्थान में हृदय विदारक घटना; मां के निधन का सदमा, बहन-भाई ने की आत्महत्या, तीन मौतों से पसरा मातम

मां के निधन की सूचना मिलते ही पुत्री किरण स्वामी (54) पत्नी गोपालदास, निवासी कुम्हारों का बास, गहरे सदमे में चली गईं। उन्होंने अपने घर में पंखे के हुक से रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। उधर, सीकर में मौजूद पुत्र ओमप्रकाश स्वामी (49) भी मां और बहन की मौत का आघात सहन नहीं कर सका और सीकर रेलवे लाइन पर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। ओमप्रकाश अविवाहित था।