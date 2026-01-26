26 जनवरी 2026,

नागौर

राजस्थान में हृदय विदारक घटना; मां के निधन का सदमा, बहन-भाई ने की आत्महत्या, तीन मौतों से पसरा मातम

लाडनूं में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मां के निधन का सदमा सहन नहीं कर पाने पर बहन और भाई ने अलग-अलग स्थानों पर आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

kamlesh sharma

Jan 26, 2026

सांकेतिक तस्वीर

लाडनूं (नागौर)। राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मालियों के मोहल्ले में गणतंत्र दिवस के दिन दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मां के निधन का सदमा सहन नहीं कर पाने पर बहन और भाई ने अलग-अलग स्थानों पर आत्महत्या कर ली। इस हृदयविदारक घटनाक्रम में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई।

लंबी बीमारी के बाद मां का निधन

जानकारी के अनुसार मालियों के मोहल्ला निवासी खीवणीदेवी (80) पत्नी सोहनलाल स्वामी लंबे समय से बीमार थी। पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर सीकर रेफर किया गया। सीकर के एस.के. हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

बहन-भाई ने की आत्महत्या

मां के निधन की सूचना मिलते ही पुत्री किरण स्वामी (54) पत्नी गोपालदास, निवासी कुम्हारों का बास, गहरे सदमे में चली गईं। उन्होंने अपने घर में पंखे के हुक से रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। उधर, सीकर में मौजूद पुत्र ओमप्रकाश स्वामी (49) भी मां और बहन की मौत का आघात सहन नहीं कर सका और सीकर रेलवे लाइन पर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। ओमप्रकाश अविवाहित था।

परिवार में शोक

बताया गया कि मां और बेटा दोनों किरण स्वामी के घर पर ही रहते थे। बड़ा बेटा घनश्याम स्वामी पुराने मकान में रहते हैं और शिक्षा विभाग में वरिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत हैं। सोमवार को किरण स्वामी का पोस्टमार्टम कर शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया।

मां-बेटे का अंतिम संस्कार मंगलवार को

वहीं मां खीवणीदेवी और पुत्र ओमप्रकाश के शव सीकर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखे गए हैं। परिजन और रिश्तेदार सीकर पहुंच चुके हैं। मंगलवार को मां और बेटे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक के बाद एक हुई इन तीन मौतों ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना पूरे क्षेत्र के लिए गहरी पीड़ा और शोक का कारण बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Jan 2026 09:26 pm

Published on:

26 Jan 2026 09:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / राजस्थान में हृदय विदारक घटना; मां के निधन का सदमा, बहन-भाई ने की आत्महत्या, तीन मौतों से पसरा मातम

Rajasthan: कौन है नागौर का सुलेमान खान… 45 बीघा का फार्महाउस… 10 हजार किलो विस्फोटक, 12 साल से बारूद की दुनिया में जमाया था पांव

suleman Khan
नागौर

डीडवाना में सड़क हादसा: गणतंत्र दिवस मनाकर लौट रही छात्राओं से भरी पिकअप पलटी, 40 से ज्यादा घायल, मची चीख-पुकार

नागौर

Nagaur Crime: गणतंत्र दिवस से पहले नागौर में मची सनसनी, 9550 KG अवैध विस्फोटक सामग्री मिली, एक गिरफ्तार

ammonium nitrate, ammonium nitrate in nagaur, illegal explosive material, illegal explosive material in nagaur, detonator, detonator in nagaur, detonator in rajasthan, nagaur news, rajasthan news, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट इन नागौर, अवैध विस्फोटक सामग्री, अवैध विस्फोटक सामग्री इन नागौर, डेटोनेटर, डेटोनेटर इन नागौर, डेटोनेटर इन राजस्थान, नागौर न्यूज, राजस्थान न्यूज
नागौर

अब स्कूल से निकलकर कॉलेज तक पहुंचने लगी बालिकाएं, गांव स्तर पर बने गल्र्स कॉलेज भी हुए उपयोगी साबित, सफलता का प्रतिशत भी छात्राओं का ज्यादा

निर्मला खो-खो खेल में अर्जुन अवॉर्ड के लिए नामित
समाचार

टूटेगा मानासर फाटक पर बना आरओबी, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी सहमति, जानिए क्या बोले सांसद हनुमान बेनीवाल

नागौर. केन्द्रीय मंत्री गडकरी के साथ सांसद बेनीवाल। 
नागौर
