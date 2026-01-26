डीडवाना में सड़क हादसा: गणतंत्र दिवस मनाकर लौट रही छात्राओं से भरी पिकअप पलटी, 40 से ज्यादा घायल, मची चीख-पुकार

माल ढोने वाली पिकअप गाड़ी में छात्राओं का स्कूल आना-जाना बड़ा सवाल है। अस्पताल में मौजूद प्रभुसिंह ने बताया दुर्घटना के समय पिकअप गाड़ी में 50 से ज्यादा विद्यार्थी सवार थे। बड़ी बात यह है कि पिकअप गाड़ी का चालक मौजूद नहीं था, पिकअप को एक अन्य सरकारी स्कूल का अध्यापक संतोष कुमार चला रहा था। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि एक अन्य स्कूल के सरकारी अध्यापक को ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी की उसे खतरा मोल लेते हुए छात्राओं को पिकअप में लाना पड़ा।