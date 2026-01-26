26 जनवरी 2026,

नागौर

डीडवाना में सड़क हादसा: गणतंत्र दिवस मनाकर लौट रही छात्राओं से भरी पिकअप पलटी, 40 से ज्यादा घायल, मची चीख-पुकार

गणतंत्र दिवस समारोह से लौट रही 40 से ज्यादा स्कूली छात्राओं से भरी एक पिकअप के पलटने से चीख-पुकार मच गई। पुलिस के अनुसार 40 घायल छात्राओं अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

नागौर

image

kamlesh sharma

Jan 26, 2026

Didwana Pickup Accident: फोटो पत्रिका

डीडवाना (नागौर)। एक तरफ देश गणतंत्र का उत्सव मना रहा था और प्रशासन 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह' के कसीदे पढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर खाटू-मंडूकरा हाईवे पर सिस्टम की सतर्कता लहूलुहान नजर आई। गणतंत्र दिवस समारोह से लौट रही 40 से ज्यादा स्कूली छात्राओं से भरी एक पिकअप के पलटने से चीख-पुकार मच गई। पुलिस के अनुसार 40 घायल छात्राओं अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हादसा इतना भीषण था कि अस्पताल के एक-एक बेड पर दो-दो घायल छात्राओं का उपचार करना पड़ा।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि माल ढोने वाली इस पिकअप को कोई पेशेवर ड्राइवर नहीं, बल्कि एक सरकारी शिक्षक चला रहा था। यह दुर्घटना सुरक्षा के तमाम सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के खौफनाक फासले को उजागर कर गई।

पिकअप में सवार कक्षा 11वीं की छात्रा रिंकू ने बताया पता ही नहीं चला क्या हुआ, गाड़ी पलटी और सभी साथी छात्राएं दर्द से चिल्लाने लगी। घायल छात्राओं में से कुछ को खाटू के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, गम्भीर स्थिति को देखते हुए अलग-अलग वाहनों से घायल छात्राओं को डीडवाना के बांगड़ जिला अस्पताल लाया गया।

सरकारी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल

माल ढोने वाली पिकअप गाड़ी में छात्राओं का स्कूल आना-जाना बड़ा सवाल है। अस्पताल में मौजूद प्रभुसिंह ने बताया दुर्घटना के समय पिकअप गाड़ी में 50 से ज्यादा विद्यार्थी सवार थे। बड़ी बात यह है कि पिकअप गाड़ी का चालक मौजूद नहीं था, पिकअप को एक अन्य सरकारी स्कूल का अध्यापक संतोष कुमार चला रहा था। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि एक अन्य स्कूल के सरकारी अध्यापक को ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी की उसे खतरा मोल लेते हुए छात्राओं को पिकअप में लाना पड़ा।

Nagaur Crime: गणतंत्र दिवस से पहले नागौर में मची सनसनी, 9550 KG अवैध विस्फोटक सामग्री मिली, एक गिरफ्तार

ammonium nitrate, ammonium nitrate in nagaur, illegal explosive material, illegal explosive material in nagaur, detonator, detonator in nagaur, detonator in rajasthan, nagaur news, rajasthan news, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट इन नागौर, अवैध विस्फोटक सामग्री, अवैध विस्फोटक सामग्री इन नागौर, डेटोनेटर, डेटोनेटर इन नागौर, डेटोनेटर इन राजस्थान, नागौर न्यूज, राजस्थान न्यूज
नागौर

अब स्कूल से निकलकर कॉलेज तक पहुंचने लगी बालिकाएं, गांव स्तर पर बने गल्र्स कॉलेज भी हुए उपयोगी साबित, सफलता का प्रतिशत भी छात्राओं का ज्यादा

निर्मला खो-खो खेल में अर्जुन अवॉर्ड के लिए नामित
समाचार

टूटेगा मानासर फाटक पर बना आरओबी, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी सहमति, जानिए क्या बोले सांसद हनुमान बेनीवाल

नागौर. केन्द्रीय मंत्री गडकरी के साथ सांसद बेनीवाल। 
नागौर

नागौर: ओयो रूम्स पर 57,551 रुपए जुर्माना, जानिए क्या है मामला

hotal room
नागौर

छोटी खाटू से मोहन भागवत का संदेश, समाज को मर्यादा का पाठ आचरण से ही सिखाया जा सकता है, पुस्तकों से नहीं

Maryada Festival, Maryada Festival in Nagaur, Maryada Festival in Chhoti Khatu, Maryada Festival in Rajasthan, Mohan Bhagwat, Mohan Bhagwat in Nagaur, Mohan Bhagwat in Rajasthan, Mohan Bhagwat in Chhoti Khatu
नागौर
