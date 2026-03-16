प्रतापगढ़: जीप ने बाइक को मारी टक्कर, मासूम बेटी और पिता की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया। बताया जा रहा है कि जीप चालक आसपास के ही किसी गांव का रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने जीप को जब्त कर ली है। वहीं जीप चालक की तलाश शुरू कर दी है।