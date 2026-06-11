Pratapgarh Road Accident: 2 दिन पहले हुई थी सगाई, अब उठेगी अर्थी; NH-56 पर जियारत से लौट रहे दादा-पोती की मौत, 8 घायल

Rajasthan, Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़: चित्तौड़गढ़-बांसवाड़ा नेशनल हाइवे-56 पर बुधवार-गुरुवार की दरमियानी देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। पीपलखूंट थाना क्षेत्र के लांबा डाबरा गांव (कटारो का खेड़ा) के पास एक तेज रफ्तार क्रूजर गाड़ी सड़क किनारे खड़े पत्थरों से भरे ट्रोले में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि क्रूजर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।