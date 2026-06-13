प्रतापगढ़: सड़क हादसे में भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह झाला का निधन, पैतृक गांव हुआ अंतिम संस्कार

जानकारी अनुसार धरियावद के जेलदा ग्राम निवासी 59 वर्षीय भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह झाला जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन में भाग लेने गए थे। सम्मेलन समाप्त होने के बाद वे अन्य किसानों के साथ वापस धरियावद लौट रहे थे। बगरू के पास हाइवे पर जब झाला पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।