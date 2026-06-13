प्रतापगढ़: सड़क हादसे में भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह झाला का निधन, पैतृक गांव हुआ अंतिम संस्कार

प्रेम सिंह झाला। फोटो-@madanrrathore
धरियावद (प्रतापगढ़)। जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर के बगरू गांव में हुए एक सड़क हादसे में प्रतापगढ़ भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह झाला का निधन हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापगढ़ जिले सहित धरियावद भाजपा और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है।
जानकारी अनुसार धरियावद के जेलदा ग्राम निवासी 59 वर्षीय भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह झाला जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन में भाग लेने गए थे। सम्मेलन समाप्त होने के बाद वे अन्य किसानों के साथ वापस धरियावद लौट रहे थे। बगरू के पास हाइवे पर जब झाला पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
इधर, शनिवार दोपहर किसान मोर्चा झाला की पार्थिव देह एम्बुलेंस से धरियावद पहुंची, जहा सिंचाई विभाग कार्यालय के बाहर भाजपा- कांग्रेस सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों, समाजसेवियों ने मोर्चा पार्थिव देह पर पुष्प माला अर्पित कर नमन किया। इस दौरान अधिकांश जनप्रतिनिधियों की आंखें नम हो गई।
धरियावद से रवाना होकर झाला की पार्थिव देह उनके गांव जेलदा पहुंची, बाद में उनके निवास से मोक्षधाम के लिए अंतिम यात्रा निकली। जहां गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
अंतिम यात्रा में मंत्री हेमंत मीणा, गौतम दक, जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत उदयपुर देहात जिला महामंत्री कन्हैयालाल मीणा, गजेंद्र चंडालिया, सहित प्रतापगढ़ धरियावद के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेम सिंह झाला के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा-' भाजपा किसान मोर्चा, प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह झाला के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। उनका निधन भाजपा परिवार एवं समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिजनों एवं शुभचिंतकों को इस दुःख की घड़ी में संबल एवं धैर्य प्रदान करें'।
जिला अध्यक्ष झाला किसानों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले एक जमीनी नेता थे। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे पार्टी और किसानों के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।
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