Rajasthan News : प्रतापगढ़ के मुख्य डाकघर में भीषण आग, महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद प्रशासन एवं संबंधित विभाग के अधिकारी नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं। वहीं आग लगने की वजहों की भी जांच की जा रही है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। समय रहते फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पा लेने से आग को अन्य कमरों तक फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।