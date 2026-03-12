Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची के दामों में गिरावट, आलू हो रहा सस्ता

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज बारीक हरी मिर्च के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में बारीक हरी मिर्च 50 से 60 रुपए के बीच बिकी। वहीं नींबू आज भी महंगा बिका। आज नींबू के दाम 115 से 130 रुपए के बीच बोले गए। वहीं लहसुन के दाम भी आज ऊपर रहे। आज लहसुन 30 से 100 रुपए के बीच बिका। ​भिंडी भी महंगी बिकी। ​भिंडी के दाम आज 40 से 67 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू के दामों में गिरावट रही। आज आलू 5 से 7 रुपए के बीच बिका। वहीं प्याज के दाम आज ​यथावत रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।