21 जनवरी 2026,

बुधवार

जयपुर

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव पर नया अपेडट, मतदान केंद्रों पर होगा बड़ा बदलाव; आदेश जारी

Rajasthan Panchayat Election 2026: राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के दौरान मतदान केन्द्रों पर मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर आदेश जारी किए हैं।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 21, 2026

Rajasthan Panchayat Election

Photo: AI generated

जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के दौरान मतदान केन्द्रों पर मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर आदेश जारी किए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा की ओर से मंगलवार को जारी निर्देशों के अनुसार वर्ष 2009 के चुनावों में लागू किए गए प्रावधान यथावत रहेंगे। आदेश के तहत मौजूदा मंत्री, सांसद, विधायक और सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।

100 मीटर की परिधि में मोबाइल पर रोक

मतदान केन्द्र के अंदर और उसके 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन ले जाने और उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसी क्रम में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने की दर भी तय कर दी गई है।

आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची एक तरफ छपी होने पर दो रुपए प्रति पृष्ठ तथा दोनों तरफ छपी होने पर चार रुपए प्रति पृष्ठ की दर से उपलब्ध कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पंचायत चुनाव ने पकड़ी रफ्तार, इस कस्बे की 42 ग्राम पंचायतों के 410 वार्ड तय, राजनीति हलचल तेज
बस्सी
Rajasthan Panchayat Elections

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 07:53 am

Published on:

21 Jan 2026 07:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव पर नया अपेडट, मतदान केंद्रों पर होगा बड़ा बदलाव; आदेश जारी

