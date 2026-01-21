Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव पर नया अपेडट, मतदान केंद्रों पर होगा बड़ा बदलाव; आदेश जारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा की ओर से मंगलवार को जारी निर्देशों के अनुसार वर्ष 2009 के चुनावों में लागू किए गए प्रावधान यथावत रहेंगे। आदेश के तहत मौजूदा मंत्री, सांसद, विधायक और सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।