Jaipur News: पत्रिका की पड़ताल के बाद हरकत में आया प्रशासन, जयपुर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन

इंडेन गैस कंपनी का सर्वर शनिवार शाम तक भी नहीं सुधर सका और 22 घंटे से अधिक समय तक ठप रहा। उपभोक्ताओं ने 25 दिन बाद सिलेंडर बुक कराने की कोशिश की, लेकिन बुकिंग नहीं हो सकी। परेशान उपभोक्ता दौड़कर गैस एजेंसियों पर पहुंचे और सिलेंडर बुक करने की मांग की। हालांकि एजेंसी संचालकों ने स्पष्ट कर दिया कि बुकिंग केवल ऑनलाइन सिस्टम से ही होगी। इस कारण परकोटा समेत शहर की कई गैस एजेंसियों में दिनभर अफरा-तफरी का माहौल रहा। मुरलीपुरा निवासी मनीष सिंह ने बताया कि भारत गैस का कनेक्शन होने के बावजूद कई दिन से सिलेंडर बुक नहीं हो रहा, मजबूरी में अब चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। अन्य उपभोक्ताओं ने भी यही कहा।