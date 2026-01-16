राजस्थान में पंचायत चुनाव ने पकड़ी रफ्तार, इस कस्बे की 42 ग्राम पंचायतों के 410 वार्ड तय, राजनीति हलचल तेज

पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत में पंच एवं सरपंच पद का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है, जो संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी हो। हालांकि, कोई भी पात्र व्यक्ति ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वह उस वार्ड के लिए घोषित आरक्षित श्रेणी में आता हो। ऐसे में आरक्षण की घोषणा के बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा कि किस दावेदार की स्थिति मजबूत है और किसे इंतजार करना पड़ेगा।