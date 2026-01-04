खुशखबरी! बोत्सवाना से आने वाले हैं चीते, लेकिन क्या एमपी तैयार है?

चीतों के जंगल से बाहर आने की बात पर RTI एक्टिविस्ट अजय दुबे कहते हैं कि चीतों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए एमपी के जंगलों में घूमने वाले हिरणों (चीतल) को कूनो में लाया गया है। उन्हें यहां भोजन की तलाश की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भूखे शिकारी की तरह नहीं बल्कि वे यहां बाड़ों में उनके लिए रखे गए चीतलों का आसानी से शिकार करते हैं और पेट भरते हैं। दुबे का कहना है कि हमारी सरकार इनके भोजन के लिए दूसरे राज्यों पर भी निर्भर हो रही है। जबकि बड़ा सवाल ये है कि हमारे यहां इतनी बड़ी संख्या में चीतल हैं, तो उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ रही। कब तक हम दूसरे राज्यों से मांगने का अवसर ढूंढ़ते रहेंगे। दुबे का कहना है कि भोजन की कमी बड़ा कारण है जो चीतों को जंगलों से बाहर आने को मजबूर कर देते हैं।