China vs India : चीन ही नहीं, जापान, कोरिया जैसे देश हुए बूढ़े, क्या भारत बनेगा दुनिया का नया पावरहाउस?

China vs India Population : एशिया के ताकतवर देश चीन और भारत हैं। ये दोनों देश जनसंख्या और अर्थव्यवस्था को लेकर भी पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखते हैं। चीन ने जनसंख्या और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अपनी पहचान कायम भी कर रखी है। अब चीन बूढ़ा होता जा रहा है और चीन खुद को युवा बनाने के लिए कंडोम और गर्भनिरोधक दवाईयों की कीमत बढ़ाने का काम कर रहा है। जबकि, जनसंख्या के मामले में हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं और भारत हर दिन युवा बनते दिख रहा है। इतना ही नहीं, भारत का दबदबा विश्व की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डिजिटलाइजेशन में भी तेजी से बढ़ रहा है। इन सबके बावजूद भी चीनी अंतरराष्ट्रीय सहयोग केंद्र के विश्लेषक केजी माओ चीन को बेस्ट बनाने को लेकर बहस छेड़ दिए हैं।