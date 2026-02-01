केंद्रीय बजट 2026 पर प्रबुद्ध महिला सम्मेलन की तैयारियां तेज

भाजपा कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सम्मेलन को सफल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महिला मोर्चा ग्वालियर महानगर के सभी मंडलों में मंडल स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के साथ ही महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं।