22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

‘लोकेशन मर्जर’ का खाका तैयार, 200 से ज्यादा जगहों पर बढ़ेंगे रेट

Property rates: 156 लोकेशंस पर सुधार व वृद्धि की जा रही है, जहां 200 से अधिक लोकेशंस पर बढ़ोतरी की संभावना है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Jan 22, 2026

Property rates

Property rates प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Property rates: संपत्ति खरीदना अब और महंगा होने वाला है। पंजीयन विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ोतरी का खाका तैयार कर लिया है, जिसमें एक नया और महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है 'लोकेशन मर्जर'। गाइडलाइन की मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के नाम पर लोकेशंस को आपस में मर्ज किया जा रहा है, जिससे दरों में स्वाभाविक वृद्धि होगी।

वृत्त-2 में 156 लोकेशंस पर सुधार व वृद्धि की जा रही है, जहां 200 से अधिक लोकेशंस पर बढ़ोतरी की संभावना है। विभाग को राज्य शासन से इस बार भी बढ़ा हुआ राजस्व लक्ष्य मिलने वाला है, जिसकी पूर्ति के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि 2025-26 में दस्तावेजों के पंजीयन में गिरावट दर्ज की गई है।

भेजा जाएगा नई गाइडलाइन का प्रस्ताव

पंजीयन महानिरीक्षक को नई गाइडलाइन का प्रस्ताव अगले सप्ताह तक भेजा जाना है। इससे पहले, 26 जनवरी के बाद जिला पंजीयक व उप पंजीयकों की बैठक होगी। जिसमें सभी अपने प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके बाद प्रस्ताव उप जिला मूल्यांकन समिति और फिर जिला मूल्यांकन समिति में जाएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद दावे-आपत्तियां ली जाएंगी और 15 मार्च से पहले केंद्रीय मूल्यांकन समिति के पास इसे भेजना होगा।

वृत्त-2 में सबसे ज्यादा विकास

ग्वालियर शहर का अधिकांश विकास और नई कॉलोनियों का विस्तार वृत्त-2 में हो रहा है। यही वजह है कि सर्वाधिक रजिस्ट्री और राजस्व इसी वृत्त से मिल रहा है। वृत्त-2 में अकेले 200 से अधिक लोकेशंस पर बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि पुराने शहर वाले वृत्त-1 में केवल 46 लोकेशंस पर ही वृद्धि का अनुमान है।

इन क्षेत्रों में रेट बढ़ाने की तैयारी ?

ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रः मोहना, चीनौर, भितरवार, टेकनपुर, मकोड़ा, कल्याणी जैसे इलाकों में प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन गाइडलाइन रेट काफी कम हैं। यहां भी बढ़ोतरी होगी।

फार्म हाउसः शहर के आसपास बन रहे 5000 स्क्वायर फीट के फार्म हाउस की गाइडलाइन भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वर्तमान में उनके रेट काफी कम हैं।

मुरारः 25 लोकेशन में से 4 पर (सुनारपुरा माफी, खुदरपुरा, आरिया डेवलपर्स) गाइडलाइन 1500 से बढ़ाकर 2000 प्रति स्क्वायर मीटर करने का प्रस्ताव।

तानसेन तहसीलः डांग सरकार की एक लोकेशन पर गाइडलाइन 1000 से बढ़ाकर 1200 प्रति स्क्वायर मीटर करने की संभावना है।

सिटी सेंटर (प्लानिंग क्षेत्र): कुल 3 लोकेशंस पर दरें 1200 से बढ़ाकर 1500 प्रति स्क्वायर मीटर की जा सकती हैं।

जडेरुआ बांध रोडः यहां 15000 प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव है। गुप्ता फैक्ट्री, त्रिवेणी नगर, जय अपार्टमेंट, सूर्य विहार सहित पांच अन्य लोकेशंस पर भी बढ़ोतरी प्रस्तावित है।

ये भी पढ़ें

मेट्रो की ‘ऑरेंज लाइन’ के लिए टूटेंगे 300 मकान-दुकान ! रहवासियों में दहशत
भोपाल
Metro Project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 01:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘लोकेशन मर्जर’ का खाका तैयार, 200 से ज्यादा जगहों पर बढ़ेंगे रेट

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कायाकल्प योजना पर ब्रेक,19 सडक़ें आज तक अधूरी, पांच लाख से ज्यादा लोग बेहाल

gwalior road news
ग्वालियर

14 जनवरी को खत्म हो चुका खरमास, शुक्र ग्रह अस्त होने के कारण 4 फरवरी से फिर सुनाई देगी शहनाई की गूंज

ग्वालियर

लोकेशन मर्जर करके भी बढ़ेगी गाइलाइन, क्योंकि विसंगती को दूर करने लिया जा रहा फैसला

नई कलेक्टर गाइडलाइन अब फिर से उप पंजीयकों के साथ होगी बैठक
ग्वालियर

बोध: कर्तव्यबोध में चिंतन की दिशा’ का विमोचन

कर्तव्य, संस्कार और जीवन मूल्यों की प्रेरक कृति
ग्वालियर

एलएनआईपीई ग्वालियर में विश्व एथलेटिक्स कोचेज़ एजुकेशन प्रोग्राम लेवल-1 का शुभारंभ

21 से 26 जनवरी तक चलेगा अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.