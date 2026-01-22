‘लोकेशन मर्जर’ का खाका तैयार, 200 से ज्यादा जगहों पर बढ़ेंगे रेट

Property rates प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
Property rates: संपत्ति खरीदना अब और महंगा होने वाला है। पंजीयन विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ोतरी का खाका तैयार कर लिया है, जिसमें एक नया और महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है 'लोकेशन मर्जर'। गाइडलाइन की मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के नाम पर लोकेशंस को आपस में मर्ज किया जा रहा है, जिससे दरों में स्वाभाविक वृद्धि होगी।
वृत्त-2 में 156 लोकेशंस पर सुधार व वृद्धि की जा रही है, जहां 200 से अधिक लोकेशंस पर बढ़ोतरी की संभावना है। विभाग को राज्य शासन से इस बार भी बढ़ा हुआ राजस्व लक्ष्य मिलने वाला है, जिसकी पूर्ति के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि 2025-26 में दस्तावेजों के पंजीयन में गिरावट दर्ज की गई है।
पंजीयन महानिरीक्षक को नई गाइडलाइन का प्रस्ताव अगले सप्ताह तक भेजा जाना है। इससे पहले, 26 जनवरी के बाद जिला पंजीयक व उप पंजीयकों की बैठक होगी। जिसमें सभी अपने प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके बाद प्रस्ताव उप जिला मूल्यांकन समिति और फिर जिला मूल्यांकन समिति में जाएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद दावे-आपत्तियां ली जाएंगी और 15 मार्च से पहले केंद्रीय मूल्यांकन समिति के पास इसे भेजना होगा।
ग्वालियर शहर का अधिकांश विकास और नई कॉलोनियों का विस्तार वृत्त-2 में हो रहा है। यही वजह है कि सर्वाधिक रजिस्ट्री और राजस्व इसी वृत्त से मिल रहा है। वृत्त-2 में अकेले 200 से अधिक लोकेशंस पर बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि पुराने शहर वाले वृत्त-1 में केवल 46 लोकेशंस पर ही वृद्धि का अनुमान है।
ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रः मोहना, चीनौर, भितरवार, टेकनपुर, मकोड़ा, कल्याणी जैसे इलाकों में प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन गाइडलाइन रेट काफी कम हैं। यहां भी बढ़ोतरी होगी।
फार्म हाउसः शहर के आसपास बन रहे 5000 स्क्वायर फीट के फार्म हाउस की गाइडलाइन भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वर्तमान में उनके रेट काफी कम हैं।
मुरारः 25 लोकेशन में से 4 पर (सुनारपुरा माफी, खुदरपुरा, आरिया डेवलपर्स) गाइडलाइन 1500 से बढ़ाकर 2000 प्रति स्क्वायर मीटर करने का प्रस्ताव।
तानसेन तहसीलः डांग सरकार की एक लोकेशन पर गाइडलाइन 1000 से बढ़ाकर 1200 प्रति स्क्वायर मीटर करने की संभावना है।
सिटी सेंटर (प्लानिंग क्षेत्र): कुल 3 लोकेशंस पर दरें 1200 से बढ़ाकर 1500 प्रति स्क्वायर मीटर की जा सकती हैं।
जडेरुआ बांध रोडः यहां 15000 प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव है। गुप्ता फैक्ट्री, त्रिवेणी नगर, जय अपार्टमेंट, सूर्य विहार सहित पांच अन्य लोकेशंस पर भी बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
