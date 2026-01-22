‘लोकेशन मर्जर’ का खाका तैयार, 200 से ज्यादा जगहों पर बढ़ेंगे रेट

पंजीयन महानिरीक्षक को नई गाइडलाइन का प्रस्ताव अगले सप्ताह तक भेजा जाना है। इससे पहले, 26 जनवरी के बाद जिला पंजीयक व उप पंजीयकों की बैठक होगी। जिसमें सभी अपने प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके बाद प्रस्ताव उप जिला मूल्यांकन समिति और फिर जिला मूल्यांकन समिति में जाएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद दावे-आपत्तियां ली जाएंगी और 15 मार्च से पहले केंद्रीय मूल्यांकन समिति के पास इसे भेजना होगा।