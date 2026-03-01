भोपाल में हुई 55 लाख की लूट का खुलासा, 12 आरोपी गिरफ्तार, 35 लाख कैश बरामद

पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि 7 मार्च को स्मार्ट सिटी रोड पर करीब 9:30 बजे दो बदमाशों ने वाहन रोककर चाकू की नोक पर बैग छीन लिया था। बैग में 55 लाख 50 हजार रुपए थे। यह रकम हवाला के जरिए ले जाई जा रही थी। चूनाभट्टी निवासी दिव्यांग बरोट ने 8 मार्च को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थीं जिन्होंने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर 35 लाख रुपये के करीब कैश बरामद किया है। वारदात का मास्टरमाइंड गौरव चेतवानी नाम का आरोपी है जो कि अकाउंटेंट है और ऑनलाइन सट्टे में कर्ज में डूबने के कारण उसने वारदात की प्लानिंग की थी।