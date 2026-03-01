एमपी में 2 हजार से ज्यादा लड़कों ने ‘दुल्हनों’ के लिए बरपाया हंगामा

राधिका फाउंडेशन सेवा समिति और खाटूश्याम मैरिज ब्यूरो द्वारा सर्व हिंदू समाज का परिचय सम्मेलन का आयोजन दमोह में कराया गया था। जिसमें दमोह के अलावा जबलपुर, छतरपुर, सागर, पन्ना और आसपास के जिले के 2000 से अधिक लड़कों ने 1100 रुपए देकर पंजीयन कराया था। आयोजन समिति ने दावा किया था कि लड़कों के मौके पर ही विवाह कराए जाएंगे। साथ ही दहेज की लिस्ट भी अपने पंपलेट में प्रकाशित कराई गई थी। जबकि इसके पंजीयन करीब महीने भर पहले से कराए जा रहे थे। रविवार को यह आयोजन मैरिज गार्डन में सुबह 10 बजे शुरू हुआ था। जिसमें 7 हजार से अधिक लोग यहां पहुंचे थे। पहली बार किसी सम्मेलन में इतनी भीड़ देखने मिली थी।