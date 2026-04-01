एमपी में मामी की मोहब्बत में भांजे ने मामा को मार डाला, 6 साल से हैं अवैध संबंध

पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 15 अप्रैल को रन्हाईकला गांव के रहने वाले कन्हैया गाठे ने सूचना दी थी कि उसके पिता विश्राम गाठे का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो विश्राम गाठे अचेत हालत में घटनास्थल पर पड़े थे जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के सिर, आंख और मुंह पर गंभीर चोट के निशान थे जिसके कारण प्रारंभिक तौर पर मामला सड़क हादसे का लग रहा था लेकिन जब शव का पोस्टमार्टम हुआ तो मामला हत्या का निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि जो चोटें लगी हैं वो एक्सीडेंट की नहीं हैं।