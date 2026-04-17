एमपी में भाजपा नेता के कथित भतीजे ने घर में घुसकर महिला से की छेड़छाड़, विरोध करने पर स्तन काटा

पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि गांव में रहने वाला आकाश तिरोले (पटेल) पिछले चार-पांच दिनों से उसे परेशान कर रहा था। शनिवार 11 अप्रैल की रात करीब 11 बजे की घटना है। उस समय घर में वो और उसके दो छोटे बच्चे ही थे। आरोपी आकाश ने उसके मोबाइल पर फोन लगाया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। इसके बाद वह पीछे के रास्ते से जाली कूदकर घर में आया और दरवाजा खटखटाने लगा। उसे लगा कि पति काम से लौट आए हैं, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। आरोपी धक्का देकर अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसने पूछा कि फोन क्यों नहीं उठाया और छेड़छाड़ करने लगा। मैंने धक्का दिया तो आरोपी ने चाकू उठा लिया और तभी पति घर लौट आए। पति ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी ने मेरे पेट व सीने पर चाकू से हमला कर दिया।