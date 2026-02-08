आधार कार्ड में ‘जन्मतिथि’ सुधावाने की व्यवस्था बदली ! लगाना होगा ये 1 डॉक्यूमेंट

इस नियम से वे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिनके 20-30 साल पुराने जन्म प्रमाण पत्रों में रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज नहीं है या दस्तावेज गुम हो चुके हैं। शहर के महाराज बाड़ा स्थित पोस्ट ऑफिस में बने आधार केंद्र पर रोजाना करीब 100 लोग पहुंच रहे हैं, जिनमें से 40 से अधिक लोगों के आवेदन लिमिट क्रॉस होने के कारण रिजेक्ट हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि राजधानी स्तर पर भी इन मामलों का समाधान नहीं हो पा रहा। खुद भोपाल में लोग परेशान हो रहे हैं।