8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

आधार कार्ड में ‘जन्मतिथि’ सुधावाने की व्यवस्था बदली ! लगाना होगा ये 1 डॉक्यूमेंट

MP News: आधार बायोमेट्रिक या करेक्शन के लिए आने वाले लोगों को लिमिट क्रॉस बताकर वापस लौटा दिया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Feb 08, 2026

Aadhar card

Aadhar card प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: मध्यप्रदेश भर में आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार कराना अब आमजन के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार जन्मतिथि केवल एक बार ही स्वयं अपडेट की जा सकती है। दूसरी बार सुधार के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है।

इस नियम से वे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिनके 20-30 साल पुराने जन्म प्रमाण पत्रों में रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज नहीं है या दस्तावेज गुम हो चुके हैं। शहर के महाराज बाड़ा स्थित पोस्ट ऑफिस में बने आधार केंद्र पर रोजाना करीब 100 लोग पहुंच रहे हैं, जिनमें से 40 से अधिक लोगों के आवेदन लिमिट क्रॉस होने के कारण रिजेक्ट हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि राजधानी स्तर पर भी इन मामलों का समाधान नहीं हो पा रहा। खुद भोपाल में लोग परेशान हो रहे हैं।

शुल्क भी जा रहा बेकार

आधार बायोमेट्रिक या करेक्शन के लिए आने वाले लोगों को लिमिट क्रॉस बताकर वापस लौटा दिया जा रहा है। बायोमेट्रिक के लिए जमा 125 रुपए, करेक्शन के लिए दिए गए 75 रुपए, दोनों ही मामलों में शुल्क वापस नहीं हो रहा। इसके अलावा भोपाल जाकर सुधार कराने में लोगों को 3 से 5 हजार रुपए तक का खर्च उठाना पड़ रहा है।

फोन उठते नहीं, मेल का जवाब 6-8 हफ्ते बाद

परेशान लोग यूआईडीएआई भोपाल कार्यालय में संपर्क करते हैं तो वहां फोन तक नहीं उठते। पत्रिका ने जब 0755-2994732, आईटीएस डायरेक्टर सुमित मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर धर्मवीर कुशवाह (0755-2994731) के नंबर पर कॉल किया, तो किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। मेल करने पर 6 से 8 सप्ताह का समय दिया जा रहा है।

काम अटकाः जन्मतिथि में गड़बड़ी के कारण, विद्यार्थियों के एडमिशन व स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। कर्मचारियों की सर्विस बुक अपडेट नहीं हो पा रही, पेंशनर्स का भुगतान अटका है।

भोपाल जाने को मजबूर

स्कॉलरशिप अटकी: पिछले एक साल से जन्मतिथि सुधार के लिए भटक रहा हूं। आधार केंद्र पर लिमिट क्रॉस बताकर कहा गया कि अब काम भोपाल से ही होगा।- राजू कुशवाह, बिलौआ, खादरपुरा

दो बार आवेदन रिजेक्ट हुआ। बाड़ा पोस्ट ऑफिस में भी लिमिट क्रॉस कहकर मना कर दिया। भोपाल जाने की बात कह रहे हैं। तीन साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली।- जितेंद्र माथुर, भितरवार

ये भी पढ़ें

Metro Project: मेट्रो की बनेगी 32 किमीं. की नई लाइन, 27 रैक मिलने तय !
भोपाल
Bhopal Metro Project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 03:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / आधार कार्ड में ‘जन्मतिथि’ सुधावाने की व्यवस्था बदली ! लगाना होगा ये 1 डॉक्यूमेंट

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रोटी को लेकर जेयू में छात्रों में हाथापाई, प्रोफेसरों व छात्रों में भगदड़़, बाहरी छात्रों की एंट्री पर लगाई रोक

jiwaji university gwalior
ग्वालियर

सात दिन में 50 शिकायतें, सिर्फ 25 का समाधान, वार्ड 32-37 में गंदे पानी की सप्लाई जारी

nagar nigam gwalior
ग्वालियर

फूलबाग रोड बंद करने की तैयारी, क्योंकि एलिवेटेड पर डलना स्लैब, वैकल्पिक मार्ग सिर्फ मोतीमहल का

ग्वालियर

MP में श्रेय लूटने के लिए सीएम से कराया अधूरे ISBT का उद्घाटन, अबतक मेन गेट भी नहीं बना

Gwalior ISBT construction incomplete after 7 months of inauguration by cm mohan yadav mp news
ग्वालियर

ग्वालियर व्यापार मेले में वायुसेना के बैंड का जादू, बॉलीवुड की धुनों पर झूमे दर्शक

ग्वालियर व्यापार मेले में वायुसेना के बैंड ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.