एमपी में खाना नहीं बनाने पर पति ने पत्नी को गोलियों से भून डाला

घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र की दर्पण कॉलोनी के पास स्थित मॉडल स्कूल के पास की है। यहां रहने वाला सोनू तोमर शराब पीने का आदी है। वो शनिवार रात को शराब के नशे में करीब 11 बजे घर पहुंचा। सोनू की पत्नी रुचि तोमर बीमार रहती थी। आरोपी सोनू ने पत्नी रूचि से खाना बनाने के लिए कहा तो उसने तबीयत खराब होने की बात कहते हुए खाना बनाने से इंकार कर दिया। इसी बात को लेकर पति सोनू विवाद करने लगा और हाथापाई करना शुरू कर दी। इसी दौरान उसने घर में रखा अवैध कट्टा निकाला और पत्नी रूचि पर एक के बाद गोलियां बरसा दीं। दो गोलियां लगने से रूचि तोमर की मौके पर ही मौत हो गई।