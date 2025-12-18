ग्वालियर चंबल में डकैतों का सफाया ,दोबारा खतरा नहीं बने खात्मे का गुर सीख रहे नव आरक्षक

प्रदेश में नक्सलियों और अंचल डकैतों का लगभग सूपड़ा साफ हो चुका है। इन अपराधियों की कौम दोबारा खतरा नहीं बने, इसलिए पुलिस की नई पीढि़ इनके खात्मे के गुर सीख रही है। देव खोह(तिघरा) में 648 नव आरक्षकों की खेप को जंगल में रहने और इन अपराधियों से निपटने के लिए छल भेष, खुद को छिपाने और जंगल में तीर की तरह चलने के पैंतरों के अलावा गुरिल्ला वॉर से निपटने के तरीके सिखाए जा रहे हैं।

शहर अपराधियों से निपटने और कानून की पढाई के साथ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के नवआरक्षक अब नक्सली और डाकुओं से निपटना सीख रहे हैं। इसलिए इनकी सात दिन के लिए जंगल में डेरा डाले हैं। इन्हें ट्रेंड कर रहे ड्रिल निरीक्षक बलराम पाराशर कहते हैं यह बात सही है नक्सली और डकैत दोनों की आखिरी पीढि़ खत्म हो चुकी है लेकिन भविष्य में यह खतरा फिर सिर नहीं उठाए इसलिए इनसे निपटने के तरीके तो जिंदा रखना पड़ेंगे। इसलिए नव आरक्षकों को शहरी बदमाशों और अपराधियों से जूझने के साथ नक्सली और डकैतों को खत्म करने के गुर भी सिखाए जा रहे हैं।