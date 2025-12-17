पांच लाख मतदाताओं का डेटा में गलत एसआइआर, बहू का नाम ससुर से जोड़ा, 1.34 लाख वोटर की उम्र माता-पिता से 15 साल ही कम

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) को 42 दिन पूरे हो गए हैं। बीएलओ ने एसआइआर का काम एक महीने के भीतर 100 फीसदी पूरा कर दिया, लेकिन सर्वे के दौरान ऐसी गलती कर दी है, जिससे जिले की छह विधानसभा में 5 लाख 33 मतदाताओं के डेटा में लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी (एरर) सामने आई है। बहू का नाम सास-ससुर से जोड़ दिया। 1 लाख 34 हजार वोटर ऐसे हैं, जिनकी उम्र व माता-पिता की उम्र में 15 साल का अंतर है। 52 हजार मतदाताओं के 6 से ज्यादा बच्चे हैं। इनके साथ गलत नाम जोड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस गलती को सुधारने के लिए बीएलओ को फिर से बुलाया है। 18 दिसंबर तक एरर को सही करना है। वहीं दूसरी ओर 2 लाख 47 हजार मतदाताओं ऐसे हैं, जिनके नाम बिना नोटिस के ही कट जाएंगे।