ट्रेन में महिला यात्री अब अकेली नहीं, ‘मेरी सहेली’ कर रही निगरानी

ग्वालियर. ट्रेनों में अकेले सफर करने वाली महिला यात्रियों की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की ‘मेरी सहेली’ टीम अब ट्रेन के अंदर पहुंचकर उनकी सुरक्षा, सुविधा और मनोबल का ख्याल रख रही है। टीम का उद्देश्य महिला यात्रियों को यह अहसास कराना है कि वे सफर के दौरान अकेली नहीं हैं। जरूरत पर 139 पर कॉल कर आप खुद इनकी मदद ले सकती हैं। ये सेवा देश भर में लागू है, झांसी मंडल में इसे और प्रमुखता पर रखा है।