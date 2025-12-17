हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं की सिक्योरिटी की समीक्षा, अपात्रों के पास गनर, नोटिस जारी

जिले में अपात्र लोगों की दी पुलिस सुरक्षा का मामला फिर से हाईकोर्ट में पहुंचा है। कोर्ट के सामने अपात्रों को मिली सिक्योरिटी की हकीकत सामने लाई गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने निजी लोगों को दी जाने वाली सिक्योरिटी की समीक्षा का आदेश दिया था, लेकिन सिक्योरिटी की समीक्षा नहीं की गई। अपात्र लोग पुलिस सुरक्षा में घूम रहे हैं। इनके साथ तैनात पुलिस कर्मी अनैतिक कार्य में भी लिप्त हो जाते हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने के बाद कहा कि यह जनहित का मुद्दा है। शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।