हेल्पलाइन पर एक सप्ताह में 500 से ज्यादा कॉल, छात्र तनाव में, जानिए काउंसलर क्या सलाह दे रहे

भोपाल में संचालित मंडल की हेल्पलाइन पर अब 24 घंटे काउंसलर तैनात किए गए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों की हर समस्या का तत्काल समाधान हो सके। मंडल की हेल्पलाइन पर इन दिनों छात्रों के सवालों की संख्या लगातार बढ़ रही है....

ग्वालियर

image

Rahul Adityarai Shrivastava

Dec 17, 2025

ग्वालियर. माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षा नजदीक आते ही विद्यार्थियों में बढ़ते तनाव, भय और आशंकाओं को देखते हुए मंडल ने काउंसलिंग व्यवस्था को और सशक्त किया है। भोपाल में संचालित मंडल की हेल्पलाइन पर अब 24 घंटे काउंसलर तैनात किए गए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों की हर समस्या का तत्काल समाधान हो सके। मंडल की हेल्पलाइन पर इन दिनों छात्रों के सवालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोई पूछ रहा है कहीं पेपर बिगड़ तो नहीं जाएगा, तो कोई पूछ रहा है कि पढ़ाई से अलग सवाल तो नहीं आएंगे। काउंसलरों के मुताबिक बीते एक सप्ताह में 500 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं। हर दिन 20 से 50 विद्यार्थी तनाव और डर को लेकर संपर्क कर रहे हैं।

काउंसलरों की सलाह: फुर्सत के समय अच्छा संगीत सुनें, खेलकूद में भाग लें
हेल्पलाइन पर तैनात काउंसलर विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दे रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि वे पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखें, लेकिन फुर्सत के समय अच्छा संगीत सुनें, खेलकूद में भाग लें और परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताएं। इससे तनाव कम होगा और नकारात्मक विचार भी मन में नहीं आएंगे।


अभिभावकों को भी दी जा रही समझाइश
केवल विद्यार्थी ही नहीं, अभिभावक भी बड़ी संख्या में हेल्पलाइन पर फोन कर रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि बच्चों की तैयारी कैसे करवाई जाए। काउंसलर उन्हें स्पष्ट सलाह दे रहे हैं कि बच्चों पर किसी तरह का दबाव न बनाएं, घर का माहौल सकारात्मक रखें। खुश और तनाव मुक्त माहौल में ही बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

रिवीजन को भी आसान बनाया
दसवीं-बारहवीं की परीक्षाओं के लिए रिवीजन को भी आसान बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल और लोक शिक्षण संचालनालय ने संयुक्त रूप से ऐसे मॉड्यूल तैयार किए हैं, जिनमें वही विषय-वस्तु शामिल है जो कक्षा में पढ़ाई गई है। प्रश्नों के साथ उनके उत्तर भी दिए गए हैं, ताकि विद्यार्थी सरल और सहज तरीके से अभ्यास कर सकें।

जिले में 50 हजार , प्रदेशभर से 18 लाख परीक्षार्थी
इस साल ग्वालियर जिले से करीब 50 हजार और पूरे प्रदेश से लगभग 18 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षाएं प्रदेश में करीब 4 हजार परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। मंडल का फोकस केवल परीक्षा संचालन पर ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल का हेल्पलाइन नंबर
1800-233-0175 पर कॉल लगा सकते हैं छात्र

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / हेल्पलाइन पर एक सप्ताह में 500 से ज्यादा कॉल, छात्र तनाव में, जानिए काउंसलर क्या सलाह दे रहे

