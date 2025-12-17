हेल्पलाइन पर एक सप्ताह में 500 से ज्यादा कॉल, छात्र तनाव में, जानिए काउंसलर क्या सलाह दे रहे

ग्वालियर. माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षा नजदीक आते ही विद्यार्थियों में बढ़ते तनाव, भय और आशंकाओं को देखते हुए मंडल ने काउंसलिंग व्यवस्था को और सशक्त किया है। भोपाल में संचालित मंडल की हेल्पलाइन पर अब 24 घंटे काउंसलर तैनात किए गए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों की हर समस्या का तत्काल समाधान हो सके। मंडल की हेल्पलाइन पर इन दिनों छात्रों के सवालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोई पूछ रहा है कहीं पेपर बिगड़ तो नहीं जाएगा, तो कोई पूछ रहा है कि पढ़ाई से अलग सवाल तो नहीं आएंगे। काउंसलरों के मुताबिक बीते एक सप्ताह में 500 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं। हर दिन 20 से 50 विद्यार्थी तनाव और डर को लेकर संपर्क कर रहे हैं।