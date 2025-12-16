रडार पर हैं 1000 अकाउंट्स, सोशल मीडिया पर हथियार दिखाए तो खैर नहीं

हथियारों का दिखावा करके अपराध, दहशत और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही लॉरेंस बिश्नोई स्टाइल में रंगदारी मांगने और फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस की नजर में, सोशल मीडिया पर हथियारों का इस तरह का दिखावा केवल एक अपराध नहीं है यह लोगों में दहशत भी फैलाता है। ऐसी पोस्टें आम जनता, खासकर युवाओं में बेवजह की दहशत पैदा करती हैं। यह प्रवृत्ति समाज में अशांति और अपराध को बढ़ावा दे सकती है। कानून के दायरे में, हथियारों का इस तरह प्रदर्शन करना स्पष्ट रूप से एक अपराध है।