26 साल तक उद्योग शुरू नहीं किया, कोर्ट ने कहा कि उद्यमिता की भावना के विपरीत है, इससे इच्छुक व सक्रिय उद्यमियों को अवसर से वंचित होते

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने औद्योगिक भूखंड के आवंटन और लीज निरस्तीकरण के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि वर्षों तक उद्योग स्थापित न करना गंभीर लापरवाही है। इतने लंबे समय तक उद्योग शुरू न करना उद्यमिता की भावना के विपरीत है और इससे अन्य इच्छुक एवं सक्रिय उद्यमियों को अवसर से वंचित किया जाता है। अदालत ने राज्य शासन की कार्रवाई को न तो मनमाना माना और न ही नियमों के विपरीत। इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने रिट अपील को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और औद्योगिक भूखंड का पुनः आवंटन वैध ठहराया।