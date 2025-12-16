16 दिसंबर 2025,

मालिक के खाते से 58 दिन में ड्राइवर ने उड़ा दिए 16.50 लाख

ग्वालियर. कार ड्राइवर ने बुजुर्ग मालिक के बैंक खाते से 16.50 लाख रुपया उड़ा दिया। ड्राइवर 58 दिन से रोज नजर बचाकर उनका मोबाइल उठाकर बैंक खाते में जमा रकम को दोस्त के खाते में ट्रांसफर कर रहा था।

ग्वालियर

image

Rahul Adityarai Shrivastava

Dec 16, 2025

मालिक के खाते से 58 दिन में ड्राइवर ने उड़ा दिए 16.50 लाख

मालिक के खाते से 58 दिन में ड्राइवर ने उड़ा दिए 16.50 लाख

ग्वालियर. कार ड्राइवर ने बुजुर्ग मालिक के बैंक खाते से 16.50 लाख रुपया उड़ा दिया। ड्राइवर 58 दिन से रोज नजर बचाकर उनका मोबाइल उठाकर बैंक खाते में जमा रकम को दोस्त के खाते में ट्रांसफर कर रहा था। वह तो बुजुर्ग की बेटी को उनका खाता खाली होना पता चला तो बैंक से पिता के खाते का स्टेटमेंट निकलवाया तो ड्राइवर की चोरी पकड़ी गई।
माधव राव ङ्क्षसधिया एन्कलेव एच-34, थाटीपुर निवासी ओमप्रकाश ङ्क्षसह (80 ) का ड्राइवर अमन राज उनके बैंक खाते में सेंध लगा रहा था। ओमप्रकाश अकेले रहते हैं। अमन राज बरसों से उनके यहां ड्राइवर की नौकरी करता है। ओमप्रकाश उससे घर के कुछ काम भी कराते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अमन से बिजली के बिल का ऑनलाइन भुगतान कराया था तब उसे पासवर्ड बताया था। यहीं से अमन को मौका मिल गया।


दोस्त के खाते में करता पैसा ट्रांसफर
बुजुर्ग ओमप्रकाश की नजर बचाकर अमन उनका मोबाइल उठाकर उनके एसबीआई बैंक के खाते से पैसा दोस्त हर्ष जनेरिया के खाते में ट्रांसफर करता था। पिछले 58 दिन से रोज चोरी का खेल चल रहा था लेकिन ओमप्रकाश ङ्क्षसह को भनक तक नहीं थी। पुलिस ने बताया ओमप्रकाश ङ्क्षसह की बेटी मंजू बैंगलुरु में रहती हैं। वहीं से बुजुर्ग पिता की देखभाल करती हैं। मंजू ङ्क्षसह ने पिता की बैंक में बात की तब उन्हें पता चला कि ओम प्रकाश ङ्क्षसह के खाते से 16.50 लाख रुपया विड्राल हो चुका है। तब मंजू ङ्क्षसह और उनके पति सोहन ङ्क्षसह नेगी ग्वालियर आए। ओमप्रकाश ङ्क्षसह के बैंक खाते का स्टेटमेंट निकलवाया उससे अमन राज और हर्ष जनेरिया की चोरी पकड़ी गई।


मैसेज डिलीट करता था
थाटीपुर थाना टीआई विपेन्द्र ङ्क्षसह ने बताया, ओमप्रकाश ङ्क्षसह के खाते से अमन राज ने 5 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक विड्राल किए हैं। चोरी पकड़ी नहीं जाए इसलिए अमन पैसा ट्रांसफर करने के बाद बैंक का मैसेज डिलीट करता था।

केस दर्ज, दोनों की तलाश
बुुजुर्ग के बैंक खाते से उनका ड्राइवर ऑनलाइन पैसा चुरा रहा था। चोरी में उसका दोस्त भी शामिल था। दोनों पर केस दर्ज किया है। आरोपियों को तलाशा जा रहा है।
अतुल सोनी सीएसपी मुरार सर्किल

Updated on:

16 Dec 2025 02:33 am

Published on:

16 Dec 2025 02:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मालिक के खाते से 58 दिन में ड्राइवर ने उड़ा दिए 16.50 लाख

