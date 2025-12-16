मालिक के खाते से 58 दिन में ड्राइवर ने उड़ा दिए 16.50 लाख

ग्वालियर. कार ड्राइवर ने बुजुर्ग मालिक के बैंक खाते से 16.50 लाख रुपया उड़ा दिया। ड्राइवर 58 दिन से रोज नजर बचाकर उनका मोबाइल उठाकर बैंक खाते में जमा रकम को दोस्त के खाते में ट्रांसफर कर रहा था। वह तो बुजुर्ग की बेटी को उनका खाता खाली होना पता चला तो बैंक से पिता के खाते का स्टेटमेंट निकलवाया तो ड्राइवर की चोरी पकड़ी गई।

माधव राव ङ्क्षसधिया एन्कलेव एच-34, थाटीपुर निवासी ओमप्रकाश ङ्क्षसह (80 ) का ड्राइवर अमन राज उनके बैंक खाते में सेंध लगा रहा था। ओमप्रकाश अकेले रहते हैं। अमन राज बरसों से उनके यहां ड्राइवर की नौकरी करता है। ओमप्रकाश उससे घर के कुछ काम भी कराते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अमन से बिजली के बिल का ऑनलाइन भुगतान कराया था तब उसे पासवर्ड बताया था। यहीं से अमन को मौका मिल गया।