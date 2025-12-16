कोहरा आया, पर सर्दी नहीं, पांच साल बाद बनी ऐसी स्थिति, जेट स्ट्रीम हवा का भी रुख बदला

शहर में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है और दृश्यता 500 से 1000 मीटर तक आई है, लेकिन कोहरे साथ कड़ाके की सर्दी ने दस्तक नहीं दी है। इसकी वजह है बर्फीली हवा का न आना। जेट स्ट्रीम हवा भी चलने लगी है, लेकिन इसका उत्तर पश्चिम भारत में इसका असर है। ग्वालियर चंबल संभाग में जेट स्ट्रीम हवा ने भी रुख मोड़ लिया है। 2020 के बाद ऐसी स्थिति बन रही है। इस सप्ताह भी शहर में कड़ाके की सर्दी की संभावना नहीं है। वर्तमान में दो पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं। इनके गुजर जाने के बाद 21 दिसंबर वाले सप्ताह में सर्दी की रफ्तार बढ़ सकती है।