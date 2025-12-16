16 दिसंबर 2025,

ग्वालियर

पार्किंग का किराया पूरा, न लाइट है और न जगह, यात्री परेशान

प्लेटफार्म चार पर बुरा हाल

ग्वालियर

image

Neeraj Chaturvedi

Dec 16, 2025

प्लेटफार्म चार पर बुरा हाल

प्लेटफार्म चार पर बुरा हाल

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग बनाई गई है। इन पार्किंग में सुबह से रात तक हजारों यात्री अपने वाहन खड़े करते है। लेकिन इन पार्किंग में यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहां पहुंचने वाले यात्रियों को अंधेरे और गंदगी के बीच अपने वाहन पार्क करना पड़ रहे है। प्लेटफार्म चार के इस पार्किंग में दो पहिया वाहन ही सबसे ज्यादा खड़े हो पा रहे है। इस पार्किंग में हालात यह है कि यात्रियों को किराया तो पूरा देना पड़ रहा है। लेकिन पार्किंग में जगह कम होने से काफी भीड़ हो गई है। वहीं यहां पर बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है। यहां शाम होते ही अंधेरे में ही यात्रियों को अपने वाहन खड़े करना पड़ रहे है।

तीन सौ वाहन खड़े हो सकते है

प्लेटफार्म चार पर बनी इस पार्किंग में दो पहिया वाहन लगभग तीन सौ तक पार्क हो सकते है। इसमें इन दिनों काफी पास-पास वाहनों को खड़ा करवाया जा रहा है। इससे कुछ वाहनों में टूट फूट भी हो रही है। लेकिन इससे यहां पर ठेकेदार को कोई मतलब नहीं है। इसको लेकर कई बार यात्री शिकायतें भी कर चुके है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / पार्किंग का किराया पूरा, न लाइट है और न जगह, यात्री परेशान

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

