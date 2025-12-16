पार्किंग का किराया पूरा, न लाइट है और न जगह, यात्री परेशान

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग बनाई गई है। इन पार्किंग में सुबह से रात तक हजारों यात्री अपने वाहन खड़े करते है। लेकिन इन पार्किंग में यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहां पहुंचने वाले यात्रियों को अंधेरे और गंदगी के बीच अपने वाहन पार्क करना पड़ रहे है। प्लेटफार्म चार के इस पार्किंग में दो पहिया वाहन ही सबसे ज्यादा खड़े हो पा रहे है। इस पार्किंग में हालात यह है कि यात्रियों को किराया तो पूरा देना पड़ रहा है। लेकिन पार्किंग में जगह कम होने से काफी भीड़ हो गई है। वहीं यहां पर बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है। यहां शाम होते ही अंधेरे में ही यात्रियों को अपने वाहन खड़े करना पड़ रहे है।